РБК: ЦБ предложил запретить выдачу кредитов для россиян по плавающим ставкам
Центральный банк России предложил запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект, разработанный ЦБ.
Отмечается, что речь идет о ссудах на срок до года или свыше 20 лет, а также кредитных картах с нефиксированным процентом.
В марте президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству до 15 июля разработать меры, которые снизят риски заемщиков от роста нефиксированных ставок по кредитам.
Согласно тексту законопроекта, поправки будут вноситься в законы «О Центральном банке», «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». Помимо запрета выдавать кредиты с переменной ставкой на фиксированные сроки ЦБ предлагает ограничить параметры таких ссуд, а также ввести наиболее допустимое значение плавающей ставки. Пока действует договор, банк не вправе повысить ее более чем на 2 п.п. от изначальной.
Также в законопроекте предлагается установить срок возможного «удлинения» кредита. При повышении плавающей ставки по ссуде кредитные организации могут предложить заемщику повысить срок действия договора, чтобы сохранить размер платежа. В Центробанке отметили, что срок продления не должен превышать три года.
Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят поправки о добровольном запрете на оформление кредитов.