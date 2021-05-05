Еврокомиссия предложила ограничить инвестиции иностранных компаний в ЕС

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер в ходе брифинга в Брюсселе заявила, что в ЕК предложили ограничить доступ иностранным государственным компаниям и частному бизнесу, который получает крупные иностранные госдотации, доступ к тендерам и крупным инвестициям в странах Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

«В ЕС очень жесткие нормы предоставления государственной помощи (европейским компаниям). Поэтому мы должны защитить европейский рынок от иностранных компаний, получающих значительные государственные дотации. Эти компании должны быть обязаны уведомлять нас о своем государственном финансировании, и мы будем принимать решение, допускать ли их к сделкам», — подчеркнула она.

Кроме того, она отметила, что в том случае, если компании скроют от ЕК данные или предоставят неверную информацию, они будут лишены возможности принимать участие в сделке.

«Мы, безусловно, открыты для всех компаний, но у нас должна быть возможность вмешаться в случае выявления чрезмерного влияния иностранных субсидий на наш рынок», — добавил еврокомиссар во вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию с призывом к руководству ЕС ввести против России санкции и пересмотреть с ней отношения.