Россия и Венесуэла возобновили авиасообщение, сообщил министр туризма Али Падрон в Twitter.

«При соблюдении всех протоколов санитарной безопасности сегодня (в понедельник) в Боливарианскую Республику прибыл первый рейс авиакомпании Conviasa по маршруту Каракас - Москва», — написал он.

По словам министра, на борту находились 90 пассажиров, среди которы бизнесмены, журналисты и блогеры.

Ранее глава Минздрава Венесуэлы Карлос Альварадо назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» самой эффективной в мире.

Министр также отметил, что поставки «Спутника V» позволят завершить вакцинирование медиков. Кроме того, поступившими дозами препарата будут прививать людей старшего возраста, добавил он.

В стране коронавирусом заразились 200 067 человек, умерли 2 172 пациента.