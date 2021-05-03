Природоохранная организация NABU подала иск в суд Гамбурга против строительства «Северного потока - 2». Об этом сообщает ТАСС.

«NABU сегодня подал иск против выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения строительства газопровода «Северный поток — 2». Иск касается пока еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии», — говорится в сообщении.

Как напоминает агентство, в середине апреля жалобу с аналогичными требованиями в суд Гамбурга подала другая природоохранная организация Германии — Deutsche Umwelthilfe.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию с призывом к руководству Евросоюза остановить импорт нефти и газа из России и отказаться от реализации проекта «Северный поток — 2».

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Например, президент США Джо Байден назвал «Северный поток — 2» «сложным вопросом»