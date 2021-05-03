Власти Москвы обещают, что гастроном «Елисеевский» заработает снова

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История Елисеевского гастронома продолжается, хотя покупатели все чаще жалуются на плохое... История Елисеевского гастронома продолжается, хотя покупатели все чаще жалуются на плохое...
История Елисеевского гастронома продолжается, хотя покупатели все чаще жалуются на плохое...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что легендарный магазин-гастроном «Елисеевский» на Тверской улице откроется снова.

«Елисеевский» будет работать», — сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он напомнил, что помещение магазина находится в собственности города. В настоящее время ведутся судебные разбирательства с арендатором торговых площадей.

В конце прошлого года «Коммерсантъ» писал, что торговая сеть «Алые паруса» закрывает свои магазины, в том числе «Елисеевский».

30 марта представитель компании «Елисеевский» Глеб Простаков сообщил «Ъ», что гастроном на Тверской закроется 11 апреля, так как управляющая компания не смогла зарегистрировать право собственности на помещение.