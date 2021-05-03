Власти Москвы обещают, что гастроном «Елисеевский» заработает снова

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что легендарный магазин-гастроном «Елисеевский» на Тверской улице откроется снова.

«Елисеевский» будет работать», — сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он напомнил, что помещение магазина находится в собственности города. В настоящее время ведутся судебные разбирательства с арендатором торговых площадей.

В конце прошлого года «Коммерсантъ» писал, что торговая сеть «Алые паруса» закрывает свои магазины, в том числе «Елисеевский».

30 марта представитель компании «Елисеевский» Глеб Простаков сообщил «Ъ», что гастроном на Тверской закроется 11 апреля, так как управляющая компания не смогла зарегистрировать право собственности на помещение.