Премьер Белоруссии: США не смогут помешать поставке российской нефти на белорусские НПЗ

Санкции США не смогут помешать поставке российской нефти на белорусские НПЗ, все идет в штатном режиме. Об этом заявил белорусский премьер Роман Головченко, сообщает ТАСС.

«В соответствии с решением, которое принято, санкции распространяются на физических, юридических лиц США, а также компании, в которых контрольный пакет принадлежит гражданам или юридическим лицам США (...) Но нефть мы покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера — Российской Федерации. Все контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов», — сказал он.

Ранее в российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии. Поставки состоялись в соответствии с соглашением о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты, которое было подписано между сторонами 19 февраля.

Также сообщилось, что Белоруссия рассматривает вопрос строительства в российских портах собственных терминалов для перевалки грузов.