Фитнес-клубам предложили брать клиентов разорившихся конкурентов

Национальное фитнес-сообщество России предложило фитнес-клубам брать клиентов у разорившихся сетей. Декларацию с соответствующим предложением уже поддержали 640 клубов, передает РБК.

«К сожалению, в последнее время участились прецеденты, когда недобросовестные игроки, прикрываясь пандемией, уходили с рынка, не выполнив обязательств перед клиентами, которым они продали клубные карты, заранее зная о своем бедственном положении», — рассказала президент сообщества Елена Силина.

По ее словам, подобные действия вредят имиджу всей индустрии. С начала пандемии коронавируса с рынка ушли 25% игроков, отмечает Силина. Сумма невыполненных обязательств перед клиентами составляет около 10 млрд рублей, из которых 5,3 млрд приходятся на регионы.

Так, фитнес-сообщество предлагает равномерно распределять обязательства ушедшего игрока между действующими фитнес-объектами в регионе, которые будут брать на себя расходы по дообслуживанию клиентов равными долями в соответствии с локацией и масштабом.

Декларацию подписали уже 640 точек, среди них как столичные фитнес-клубы, так и компании из 50 российских регионов.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о налоговом вычете на фитнес и спорт.