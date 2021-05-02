Жителей Украины предупредили о возможных проблемах с горячей водой и отоплением

На Украине все поставщики газа и отопления рискуют остаться без газа. При этом сами жители страны могут остаться без горячей воды и отопления уже осенью, сообщил «Обозревателю» глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук.

По информации издания, до 20 мая текущего года «Нафтогаз» должен продавать газ поставщикам тепла и горячей воды по установленному тарифу. Данный порядок предусмотрен в соответствии с положением о наложении специальных обязательств, однако в следующем месяце срок его действия закончится.

В результате начнут действовать рыночные условия покупки газа. Не исключается, что отрасль окажется на грани коллапса, обратили внимание в издании.

Усугубит ситуацию наличие огромных долгов у поставщиков и необходимость вносить предоплату за газ при том, что за горячую воду и тепло граждане платят уже после использования услуги.

«После отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам?», — отметил Блащук.

По его мнению, отопительного сезона на Украине может и не быть. В СМИ добавили, что вопрос, связанный с отключением горячей воды и тепла на Украине теперь зависит от правительства страны.

Ранее наблюдательный совет «Нафтогаза Украины» ушел в отставку.