Умер миллиардер из первой сотни богатейших американцев

В Лос-Анджелесе скончался 87-летний миллиардер, филантроп, коллекционер современного искусства и предприниматель Илай Броуд. Об этом пишет Reuters.

Состояние Броуда оценивается в $6,9 млрд. Он занимал 85-ю строчку в рейтинге богатейших американцев Forbes Real-Time.

Отмечается, что смерть наступила после продолжительной болезни, Броуд скончался в медицинском центре Седарс-Синай.

Броуд родился в 1933 году в штате Нью-Йорк, позже переехал в Детройт. Миллиардер был бухгалтером по профессии, он занимался недвижимостью и страхованием. Он также много занимался развитием Лос-Анджелеса, например, основал музей с бесплатным входом The Broad. В нем выставлены две тысячи произведений искусства.