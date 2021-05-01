В Сбербанке оценили новую схему мошенничества под предлогом отключения РФ от SWIFT

Новая схема мошенничества под предлогом отключения России от SWIFT — версия выманивания денег при помощи методов социальной инженерии. Об этом заявили в Сбербанке, пишет издание «Известия».

В банке подчеркнули, что правонарушители меняют сценарии, опираясь на актуальную повестку дня.

«Всем клиентам мы рекомендуем быть бдительными и не сообщать никому пароли и коды из СМС», — сказали в банке.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ обмана россиян: они звонят клиентам банков под предлогом отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Мошенники представляются сотрудниками банков и просят назвать номер карты и секретный код CVC, чтобы карта попала в список, который не будет блокироваться после отключения России от SWIFT.