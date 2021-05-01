В России упростили систему получения налоговых вычетов

Российские граждане с 21 мая смогут оформлять имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, передает РИА «Новости».

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин 20 апреля.

Таким образом, россиянам больше не придется заполнять налоговую декларацию и собирать необходимые документы для получения вычетов по расходам на покупку жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Всю нужную информацию налоговая может запросить у банков, которые присоединяться к такому обмену в добровольном порядке. Перечень соответствующих финансовых организаций будет обновляться в специальном разделе на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Кроме того, сроки проверки права на вычеты и возврата средств сократятся с четырех до полутора месяцев. При наличии права на получение вычета, ФНС направит в личный кабинет заранее заполненное заявление для его утверждения. Налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета — с момента подписания этого документа до возврата налога.

Ранее сообщалось, что в России могут увеличить налоговый вычет за жилье.