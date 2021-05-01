В России начинает действовать новая формула формирования цен на бензин

В России с 1 мая начинает действовать новая демпфирующая формула на топливо. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов, пишет ТАСС.

По его словам, это улучшит экономику нефтепереработки и сохранит стоимость бензина в рамках инфляции. Несмотря на то, что официально законопроект еще не утвержден, он начинает свое действие.

Демпфирующий механизм означает следующие: если экспортные цены на топливо выше внутренних, то государство компенсирует компанием эту разницу; если выше внутренняя стоимость, то компании перечисляют деньги в бюджет.

Решение изменить механизм объясняется соотношением курса рубля и растущими ценами на нефть. С 1 мая цена, используемая в топливе, будет снижена на 4 тысячи рублей, с 1 января 2022 года — на 2,7 тыс. рублей за тонну. Компании будут получать большую компенсацию от государства.

Ранее СМИ писали, что правительство России планирует внести бензин в перечень товаров, экспорт которых могут временно запретить.

Также эксперты заявляли, что в 2021 году существенного роста цен на топливо не произойдет. Санкции и пандемия COVID-19 не окажут особого влияния на данный сегмент.