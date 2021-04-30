Наблюдательный совет «Нафтогаза Украины» ушел в отставку

Члены наблюдательного совета «Нафтогаза Украины» ушли в отставку после того, как правительство страны решило сменить руководство компании. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня все члены наблюдательного совета, которые присутствовали во время внеочередного заседания, подают компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве членов совета», — говорится в заявлении.

Полномочия прекратятся 14 мая. Председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд заявила, что такой шаг был принят из-за «тотального уничтожения корпоративного управления».

Ранее украинский кабмин объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза Украина». Новым председателем правления компании стал министр энергетики Юрий Витренко, который ранее занимал пост исполнительного директора «Нафтогаза».

Позже в компании пообещали, что компания будет использовать все возможности для давления на «Газпром», в том числе в суде.