Глава «Нафтогаза» пообещал новые иски к «Газпрому»

Новый глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания будет использовать все возможности для давления на «Газпром», в том числе в суде, сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что Киев собирается добиваться переноса точек передачи газа «Газпрома» европейским потребителям на границу с Россией.

«Новый контракт также разрешает обращаться и в международный арбитраж, эту возможность мы тоже будем рассматривать и использовать», — сказал Витренко.

Глава компании подчеркнул, что Украина продолжит бороться против проекта «Северный поток — 2», а также выразил надежду на помощь США и Германии в этом вопросе.

Ранее правительство Украины заявило об увольнении Андрея Коболева с должности главы компании «Нафтогаз Украина». Новым председателем правления компании назначен министр энергетики Юрий Витренко, ранее занимавший должность исполнительного директора «Нафтогаза».