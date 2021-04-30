Официальный курс евро составил 90,59 рубля

Официальный курс евро на 1-3 мая повысился на 43,37 коп. и составил 90,585 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара увеличился на 46,28 коп. и достиг 74,8451 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 45 коп., до 81,92806 руб.

28 апреля стало известно, что курс евро к рублю впервые с 6 апреля опустился ниже 90 рублей и составил 89,99.

До этого сообщалось, что доля доллара в экспортных расчетах России впервые опустилась ниже 50%. Сокращение во многом произошло за счет торговли с Китаем, которая теперь почти полностью ведется в евро

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».