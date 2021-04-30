«Башнефть» на 8% снизила нагрузку на атмосферный воздух

«Башнефть», которая входит в состав НК «Роснефть», снизила на 8% суммарную нагрузку на атмосферный воздух в 2020 году. Достичь такого результата позволила реализация природоохранных проектов и программ модернизации производства.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры и деятельности НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.

Реализация газовой программы «Башнефти» обеспечила высокий уровень рационального использования попутного нефтяного газа в Башкортостане - 96% (при нормативе не ниже 95%), а на крупнейшем в республике Арланском месторождении этот показатель вырос до 99%.

В рамках программы была обновлена инфраструктура объектов подготовки и сдачи газа: система газопроводов и мультифазных насосных станций. В 2020 году была запущенна реконструированная электростанция в Дуванском районе Башкортостана, вовлекшая в производственный оборот дополнительно 750 тыс. м3 попутного нефтяного газа в год.

Не менее значимый результат в решении задач по снижению нагрузки на атмосферный воздух окажет проводимое техническое перевооружение уфимского нефтеперерабатывающего комплекса: строительство резервной технологической линии установки производства элементарной серы на «Башнефть-УНПЗ», сооружение комплекса сероочистки и блока отпарки кислых стоков на «Башнефть-Новойле», реконструкция установки производства серы, а также утилизация и очистка газов разложения установок АВТ на «Башнефть-Уфанефтехим».

Кроме того, в 2020 году «Башнефть» аккредитовала высокотехнологичную систему контроля качества воздуха по международному стандарту ГОСТ (ISO/IEC 17025-2019). Система включает в себя лабораторию охраны окружающей среды с двумя автоматизированными станциями контроля атмосферного воздуха, расположенными в жилых кварталах города Уфы, примыкающих к промышленной зоне. Новое оборудование с современным программно-техническим обеспечением оперативно определяет содержание загрязняющих веществ, а полученная информация в автоматическом режиме поступает в Министерство экологии Республики Башкортостан.