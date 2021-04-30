Глава Приморья предложил ввести сбор с выезжающих за границу туристов

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил ввести «выездной сбор» для россиян, отдыхающих за рубежом, передает РБК.

«Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны», — объяснил глава региона необходимость введения сбора.

Источник близкий к комиссии Госсовета по туризму, физической культуре и спорту рассказал, что Кожемяко уже выступал с предложением о введении специального сбора при поездках за границу на прошедшем 20 апреля заседании комиссии. «Выездной сбор» предлагалось использовать, в частности, для привлечения средств на реализацию нового национального проекта по туризму. Комиссия, главой которой является сам Кожемяко, включила предложение ввести «выездной сбор» в список мер по поддержке туризма, рекомендуемых к рассмотрению правительством.

При этом представитель курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявила, что инициатива о введении «выездного сбора» правительством не обсуждается.

В Ростуризме в свою очередь также заверили, что соответствующую инициативу не рассматривают.

Ранее сообщалось, что курортный сбор могут распространить на всю Россию.