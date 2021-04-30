Россияне стали держать меньше наличных на руках

Россияне стали меньше держать наличных на руках и в кассах предприятий. В первом квартале этого года сумма сократилась на 0,7% и составила 13,3 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Банка России.

Год назад в аналогичный период эта сумма выросла на 5,2%. Особенно резкий прирост случился в марте 2020 года, когда в России началась пандемия коронавируса. Тогда сумма наличных в обращении в РФ выросла на 6,9%.

По прогнозам ЦБ, в этом году вряд ли произойдет всплеск спроса на наличные, который случился в прошлом году. Регулятор отмечает, что избыточный спрос на наличные в 2020 году оказался на уровне свыше 2 триллионов рублей. Также он ожидает, что этом и следующем годах произойдет постепенный возврат в банки части избытка наличных денег, сформировавшегося в условиях ограничений по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что россияне сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте в 2020 году.