Минфин РФ предложил ввести минимальную розничную цену на весь алкоголь

В министерстве финансов России заявили о том, что они хотят получить возможность устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный проект постановления правительства.

Отмечается, что на сегодняшний день цены могут устанавливаться на крепкий алкоголь и вино, по мнению министерства, этого мало для борьбы с теневым рынком и реализации государственной политики по снижению злоупотребления алкоголем.

Согласно документу, в Минфине предлагают внести изменения в постановление правительства №239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», включив в перечень продукции, регулирование цен на которую осуществляет правительство и ФОИВы, этиловый спирт (кроме биоэтанола), алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

Уточняется, что под это определение подходят все алкогольные напитки, в том числе пиво.

На данный момент в этом перечне — только этиловый спирт из пищевого сырья, который произведен на территории России, и алкогольная продукция с содержанием спирта более 28%, а также вино и игристое вино (шампанское).

«Это постановление дает лишь возможность устанавливать МРЦ на более широкий перечень продукции, если такие решения будут приняты. Сейчас таких решений нет», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

По словам заместителя министра финансов Ильи Трунина, данная мера необходима для ограничения доступности алкоголя, а остальных задач, связанных с налогами и увеличением легализации, не решает.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России с 2010 года почти на треть сократилось потребление алкоголя на душу населения среди граждан старше 15 лет.

До этого с 1 апреля в России была введена минимальная цена на пачку из 20 сигарет в размере 108 рублей.