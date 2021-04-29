Путин заявил, что вокруг «Северного потока — 2» много спекуляций

Вокруг проекта «Северный поток — 2» много различного рода политических спекуляций. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов Франции в формате видеоконференции в четверг, 29 апреля.

Глава государства отметил, что в настоящее время реализуются знаковые совместные проекты. Строится завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», а также проходит прокладка газопровода «Северный поток — 2».

«Мы знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз, это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, эти действия связаны прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке.

«Ну, используются, конечно, различные политические силы, которые считают, что электричество берется прямо вот из розетки электрической, а как оно туда попадает, никто не вдается в подробности», — отметил Путин.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Например, президент США Джо Байден назвал «Северный поток — 2» «сложным вопросом».

Ранее в Европарламенте призвали Евросоюз приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2».