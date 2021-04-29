Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о плюсах четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сокращенная рабочая неделя позволит в ряде случаев избежать безработицы.

Также Медведев отметил, что при переходе на четырехдневку не должна уменьшатся зарплата. Кроме того, важно сохранить производительность труда на прежнем уровне без изменений экономических показателей деятельности.

Он добавил, что переход к такому режиму труда может быть ступенчатым, начиная с сокращения продолжительности рабочего дня в пятницу.

«Переход к такого рода укороченной неделе может быть ступенчатым, мы же об этом изначально говорили. В некоторых компаниях сокращается продолжительность рабочего дня в пятницу. Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний — сокращать на час, на два, на три», — заявил зампредседателя Совбеза на встрече с представителями профсоюзных организаций.

Ранее сообщалось, что переход на четырехдневную рабочую неделю одобрили 30% россиян.