Почти половина российских компаний будет работать в длинные майские выходные

Около 48% опрошенных работодателей отметили, что их компании будут работать в период нерабочих дней с 4 по 7 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Superjob.

Больше других такое решение принимали банки и производственные компании, где рабочий процесс является непрерывным.

В 26% компаний персонал не будет работать в эти дни. Еще 26% работодателей пока не приняли решение.

Среди компаний, которые в полном составе уйдут на майские каникулы, почти треть составляет малый бизнес, а в организациях, где штатная численность составляет 100 — 1 000 человек, будет работать 60%.

Согласно результатам опроса, чаще всего о том, что будут работать в первую декаду мая, говорили представители банков (73%), производственники (53%) и представители сферы услуг (52%).

Опрос был проведен 24 — 28 апреля 2021 года во всех округах России среди 1000 представителей кадровых служб и менеджеров по персоналу.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.