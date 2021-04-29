В Совфеде оценили призывы отключить Россию от SWIFT

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров завил, что в случае отключения России от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть наличными в чемоданах, сообщает РИА «Новости».

«Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублер этой системы, о чем уже заявил глава России», — ответил сенатор.

Джабаров назвал Европарламент очагом русофобии и органом, который ничего никогда не решает, а его резолюции — документами без юридической силы.

По словам парламентария, покупка энергоресурсов у США обойдется европейцам в полтора раза дороже. Он также добавил, что ЕС может воспользоваться различными реверсивными схемами, но при этом придется переплачивать посредникам.

Как считает Джабарова, в Европарламенте находятся политики «с мышлением прошлого века», которое не соответствует современным реалиям.

Накануне Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае «продолжения агрессии» на Украине.

После этого верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что Евросоюз не может этого сделать.

SWIFT — межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах. В прессе регулярно появляются публикации о том, что Россию могут отсоединить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. В Москве заявили, что разрабатывают альтернативу.