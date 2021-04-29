Правительство поручило проработать сокращение объема экспорта гречихи

Правительство России в четверг, 29 апреля, поручило ряду ведомств оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу сокращения объемов экспорта гречихи в 2021 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее поручение было дано по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые потребительские товары. Совещание возглавил первый заместитель премьер-министра РФ Андрей Белоусов.

«Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС необходимо оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объемов экспорта гречихи в текущем году», — говорится в сообщении.

Ранее в Минсельхозе оценили сообщения о росте цен на крупы. Так, в СМИ распространилась информация о возможном подорожании гречки. Подобные уведомления поступали участникам рынка еще в феврале текущего года, речь шла о росте цены на 7,5-15%.