Московская прокуратура предупредила о новых способах кибермошенничества

Столичная прокуратура сообщила об участившихся случаях кибермошенничества. Появились новые виды афер с применением фейковых сайтов банков, заявили в пресс-службе ведомства.

В первом квартале 2021 года Москве совершили свыше 14,6 тыс. преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, это больше на 38% чем в прошлом году за аналогичный срок. Чаще всего у москвичей крали деньги с банковских карт.

«В последнее время злоумышленники видоизменили способы обмана, их направленность сменилась с банковских карт на счета и депозиты пострадавших, где, как правило, находится гораздо больше денег. Участились случаи неправомерного доступа мошенников к онлайн-банку, когда те под видом сотрудников кредитных учреждений звонят жертвам либо присылают сообщение якобы от имени банка. При этом гражданам предлагается оформить вклад под высокий процент», — обратили внимание в прокуратуре.

Преступники отправляют ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка. При этом сам портал дублирует официальный сайт банка, где запрашиваются логин и пароль.

Люди, не догадываясь об обмане, вводят личные данные на фейковом сайте. Таким образом логин и пароль оказываются в распоряжении киберпреступников, после чего они могут украсть деньги со счетов. Москвичам посоветовали не открывать подозрительные ссылки и в случае необходимости обращаться в полицию.

Ранее мошенники стали обманывать от имени «Госуслуг».