Минстрой назвал лучшее время для покупки квартиры в новостройке

Заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Никита Стасишин в ходе Красноярского экономического форума заявил, что продление программы льготной ипотеки на новостройки не приведет к подорожанию жилья в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если сегодня в стройке около 92 млн кв. м., по которым есть проектные декларации, то количество разрешений на строительство у нас превышает 140 млн кв. м. Это именно тот задел, который позволяет нам спокойно говорить о том, что не будет дефицита предложения в будущем при продлении на тех или иных условиях льготной программы, способного привести к удорожанию стоимости квадратного метра», — подчеркнул он.

Кроме того, Стасишин отметил, что на сегодняшний день в стране сформировано хорошее «ипотечное меню» по части различных программ, которое включает в себя кредиты для молодых семей, сельскую ипотеку и дальневосточную.

«Сегодня самое время покупать квартиры на первичном рынке с использованием льготных программ», — добавил он.

Ранее Стасишин заявил, что правительство обсуждает возможные критерии для продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года.