Опрос: более половины россиян постоянно работают в выходные

Больше половины россиян регулярно работают по выходным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

По данным опроса, 58% россиян регулярно работают сверхурочно — каждый второй трудится вечерами и ночами, по крайней мере, несколько раз в месяц, а каждый третий как минимум раз в месяц вынужден работать в выходные.

31% работает в выходные по праздникам ради карьерного роста, 26% — по необходимости (собственный бизнес), 22% — ради дополнительного дохода, 11% – из-за боязни потерять работу, а еще 3% потому что не знают, как проводить свободное время иначе. Компенсацию за сверхурочную работу получают только 12%.

В Москве и области чаще всего перерабатывают сотрудники сферы услуг (24%) и работники медиа (19%), в Петербурге — водители (18%), в Екатеринбурге и Казани — учителя (15%).

В целом 42% россиян выступают против работы сверхурочно, при этом только 4% работников совсем не трудятся в вечернее и ночное время, а 21% — в выходные дни.

Опрос проводился среди 2,3 тысячи респондентов из разных регионов России.

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