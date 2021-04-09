Минсельхоз: господдержка стабилизирует цены на майонез

Минсельхоз полагает, что цены на масложировую продукцию стабилизируются из-за государственных мер поддержки предприятий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры также сократят затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов, а также стабилизируют цены на эти товары.

Ранее правительство России выделило из резервного фонда страны 9 млрд руб. на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла.

Ожидается, что меры поддержки позволят зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 руб. для оптовиков, 46 руб. для розничных покупателей. За 1 л масла цена будет на уровне 95 руб. для оптовиков и 110 руб. для покупателей. По таким ценам планируют реализовать не менее 600 тыс. л подсолнечного масла и не менее 600 тыс. т сахара.