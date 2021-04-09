Рубль показал снижение на открытии торгов

Курс рубля показал небольшое снижение по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, по данным на 7.05 мск расчетами на «завтра», стоимость доллара росла на 9 коп., до 76,95 руб.

При этом курс евро повышался на 3 коп., до отметки в 91,59 руб.

Кроме того, стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent составила $63,17 за баррель, потеряв 0,05%.

Ранее аналитики дали прогноз по годовой инфляции в апреле.