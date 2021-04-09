«Ъ»: цена на майонез вырастут в среднем на 10%

В России в апреле ожидается рост цен на майонез и другие соусы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, три крупных производителя майонеза предупредили торговые сети о повышении цен на товар на 5% — 12%. Там добавили, что показатель роста зависит от типа продукции.

При этом «Коммерсантъ» отмечает, что такое изменение на рынке связано с подорожанием ключевого сырья. Как добавила газета, повышение стоимости зафиксировано у таких товаров, как тропические и подсолнечные масла, а также на упаковка.

В этих условиях, как подчеркнул один из производителей майонеза, компания сможет избежать убытков, а не компенсирует себестоимость.

Ранее стало известно, что в России ожидается резкий рост цен на молоко.