ФАС начала внеплановую проверку цен на овощи, мясо птицы и яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации начала внеплановую проверку обоснованности роста цен на овощи, яйца и мясо птицы у крупных торговых сетей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также службой будет проведен анализ ценообразования и определения розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей.

Кроме того, в ФАС добавили, что в данный момент служба проводит внеплановые проверки производителей, занимающихся куриными яйцами и мясом птицы, из-за поступивших данных о повышении цен.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не подтвердила нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара в стране. Результаты мониторинга, проведенного ФАС, показали, что соглашения о стабилизации цен на сахар соблюдаются. В ведомстве подчеркнули, что риски дефицита сахара в стране отсутствуют.