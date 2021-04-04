Жириновский рассказал, как победить бедность в России

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириноский рассказал о способе победить бедность в России. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда», сообщает Ura.Ru.

По его мнению, для этого российским властям следует перестать прощать долги другим странам, а также не оказывать помощь «никому, никогда и не под каким предлогом».

«Вы мне сейчас скажете: а как же, там землетрясение, наводнение, там война. <...> Никогда, никому, ни под каким видом», — сказал Жириновский.

Политик подчеркнул, что после того, как Москва принимает решение простить очередной долг, жителям страны приходится существовать на 12-13 тыс. руб. в месяц, а что в пересчете на день — 100–300 руб. на ежедневные траты.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов прокомментировал слова Жириновского изданию Ura.Ru. По его мнению, это заявление связано с предстоящими выборами в Госдуму, в рамках подготовки к которым эта экономическая тема широко обсуждается, особенно среди кандидатов от оппозиции.