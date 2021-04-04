Украина вводит санкции в отношении Россотрудничества, «Волги-Днепр» и других компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении ряда российских компаний. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое было принято в пятницу, 2 апреля.

В частности ограничительные меры были введены в отношении Россотрудничества, российской грузовой компании «Волга-Днепр», Севастопольского агрегатного завода, завода «Спецагрегат» и технической базы «Звездочка».

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте документа.

23 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против ряда лиц и компаний, в том числе из России. В этот список попала «Кассад групп», на которую были зарегистрированы несколько ресурсов времен активной фазы боевых действий на Донбассе.