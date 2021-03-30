Бюджет Хакасии был признан Верховным судом республики незаконным

Согласно решению Верховного суда Хакасии, бюджет республики на 2021 год, принятый в декабре прошлого года, признан противоречащим федеральному законодательству. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено превышение дефицита республиканского бюджета и верхнего предела государственного долга республики», — сказано в сообщении.

В аппарате Верховного совета республики ТАСС ответили, что решение суда к ним еще не поступило. Как рассказала агентству член комитета Галина Кожевникова, решение суда будет обжаловано, а если его не получится отменить, депутаты примут новый бюджет. Ее слова подтвердили в пресс-службе правительства республики, пишет агентство.

Бюджет Хакасии на 2021 год был принят с доходами в размере 36,787 млрд руб., расходами — 41,367 млрд руб. Таким образом, дефицит составил 4,58 млрд руб.