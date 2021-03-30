Минэнерго объяснило, почему цена бензина не снижается на фоне удешевления нефти

Заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин рассказал, почему в России дорожает бензин, в то время как на мировых рынках цена стала ниже. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По его словам, обычно подорожание нефти приводит к укреплению рубля и наоборот, поэтому в случае изменения цены нефти на мировых рынках ее стоимость изменяется не сильно.

«Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку», — отметил он.

Также замглавы Минэнерго добавил, что темпы роста цены в 2% на бензин практически не отличаются от уровня инфляции. Если бы стоимость бензина колебалась ровно так же, как и цена на нефть, то это бы вызвало негативную реакцию у населения и бизнеса. Для этого был введен специальный демпферный механизм, который помогает удержанию цены бензина в рамках инфляции, а также обеспечивает предсказуемость рынка.

«И третий момент — бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел», — подчеркнул он.

Кроме того, Сорокин заявил, что в министерстве не видят возможности дефицита бензина в стране в ближайшее время.

Ранее замминистра энергетики Павел Сорокин выступил против отмены демпфирующего механизма нефтяной отрасли, поскольку именно он стабилизировал цены на бензин, и отмена демпфера лишит рынок защитного механизма.