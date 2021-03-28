Рогозин поделился снимком застрявшего в Суэцком канале судна

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поделился спутниковым снимком Суэцкого канала, который оказался заблокирован контейнеровозом Ever Given. Соответствующий снимок он разместил в Twitter и Telegram-канале.

«Суэцкий канал, съемка спутником «Ресурс-П». Суперконтейнеровоз пока на мели», — подписал Рогозин.

На опубликованных кадрах видны продолжающиеся работы по высвобождению контейнеровоза.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.

Ранее президент Египта поручил разгрузить заблокировавшее Суэцкий канал судно. До этого Россия предложила оказать поддержку Египту в разблокировке канала.