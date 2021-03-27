Авиабилеты в Краснодарский край и Крым снизились в цене

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру оценил средние чеки на билеты в Крым и Краснодарский край летом этого года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперты проанализировали билеты, оформленные с 1 января по 24 марта, с вылетами в период с 1 мая по 31 августа.

Выяснилось, что по сравнению с прошлым годом средний чек по оформленным билетам в Краснодар уменьшился на 8%, до 8093 руб., Сочи — на 11%, до 7733 руб., Анапу — на 10%, до 8933 руб., а в Геленджик — на 15%, до 8869 руб. Перелет в Симферополь практически не изменился в цене, сократившись с 8 808 до 8 590 руб. за билет в одну сторону.

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