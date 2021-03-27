Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given сдвинулся с места

Севший в начале недели на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given в ночь на субботу, 27 марта, немного сдвинулся с места. Об этом сообщает израильская газета Jerusalem Post.

Отмечается, что судно удалось сдвинуть после того, как с места происшествия было вывезено около 20 тыс. т песка.

Судно Ever Given, которое принадлежит компании из Японии Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, во вторник, 23 марта, встало на мель в Суэцком канале из-за сильного ветра и песчаной бури. Судно пытались вытащить буксиром, но попытка не увенчалась успехом. В конечном итоге, благодаря земснаряду из-под носа контейнеровоза извлекли более 17 тыс. т песка.

Так, на Суэцком канале произошла задержка танкеров с нефтью на сумму около $400 млн из-за севшего на мель контейнеровоза. Блокировка канала затронула 15 судов, на которых находятся нефтепродукты — нафта, авиационное топливо и бензин.