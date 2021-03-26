США предложили помощь Египту в разблокировке Суэцкого канала

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала ситуацию с блокировкой Суэцкого канала. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что в администрации США внимательно следят за развитием ситуации.

«Мы понимаем, что власти Египта работают над тем, чтобы как можно скорее устранить судно, разблокировав тем самым движение по каналу», — сказала Псаки.

По ее словам, американская сторона выступила с предложением к Египту в оказании помощи при разблокировке канала. Соответствующая инициатива, как уточнила Псаки, была озвучена в рамках контактов сторон по данной проблеме.

23 марта судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. По этой причине движение судов в обе стороны было полностью заблокировано, потери от перекрытия канала достигли почти $10 млрд.

Ранее стало известно, что на Суэцком канале произошла задержка танкеров с нефтью на сумму около $400 млн из-за севшего на мель контейнеровоза. Блокировка канала затронула 15 судов, на которых находятся нефтепродукты — нафта, авиационное топливо и бензин. Предпринятая накануне попытка снять контейнеровоз с мели оказалась неудачной.