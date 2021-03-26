Минпромторг не ожидает подорожания пива на фоне эксперимента по маркировке
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает роста цен на пиво на фоне эксперимента по его маркировке. Об этом сообщает ТАСС.
В феврале российское правительство согласовало проведение эксперимента по маркировке пива и изготовленных на основе пива продуктов, а также отдельных видео слабоалкогольных продуктов. Эксперимент планируют провести в период с с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года.
«А почему? Мы не ожидаем подорожания, потому что нет для этого оснований», — подчеркнул Мантуров.
По его словам, при проведении маркировки молочной продукции ее стоимость не выросла.
Ранее стало известно, что в России может появиться маркировка крепкого алкоголя.
В марте 2021 года СМИ узнали, что Минфин может ужесточить требования к составу пива.