«Зеленые» инвестиции нефтеперерабатывающего блока «Роснефти» составят около 136 млрд рублей до 2024 года
«Роснефть» планирует направить около 136 млрд рублей до 2024 года на реализацию экологических мероприятий своих нефтеперерабатывающих заводов.
Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры и деятельности НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в экологичности производства и минимизации воздействия на окружающую среду. Нефтеперерабатывающий блок Компании реализует комплекс мероприятий по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.
В рамках реализации Плана экологических мероприятий Компания планирует реализовать свыше 100 проектов в области снижения негативного воздействия на окружающую среду, минимизации экологических рисков и достижения целевых показателей стратегии «Роснефть-2022».
Экологическая программа включает в себя 6 основных направлений: охрана атмосферного воздуха, обращение с отходами производства, охрана поверхностных и подземных водных объектов, мероприятия по обеспечению законодательных требований по охране окружающей среды и охране земельных объектов.
В рамках данной работы планируется, в частности, проведение реконструкции сооружений биологической очистки на Сызранском НПЗ, Куйбышевском НПЗ и Рязанской НПК, а также реконструкция механической очистки на Новокуйбышевском НПЗ и Рязанской НПК. Кроме того, на Куйбышевском НПЗ планируется строительство установки регенерации отработанной серной кислоты, на Рязанской НПК – комплекса термической сушки осадков. На Ангарской НХК реализуется проект строительства собственного полигона промышленных и твердых бытовых отходов. На Ачинском НПЗ завершается строительство очистных сооружений сточных вод комплекса гидрокрекинга.