В Нидерландах рассказали о подготовке плана по разблокировке Суэцкого канала

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На разработку плана по спасению судна Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале, потребуется несколько дней, заявил исполнительный директор компании Boskalis Петер Бердовски. Его слова приводит ТАСС.

Нидерландская компания Boskalis оказывает услуги по строительству и обслуживанию морской инфраструктуры на международном уровне. По словам Бердовски, эксперты входящей в концерн компании SMIT, которая специализируется на морских спасательных работах, посетили судно и провели оценку ситуации.

«На основе их данных мы планируем сделать расчеты и разработать модели решения проблемы», – отметил Бердовски.

Он добавил, что варианты спасения контейнеровоза будут предложены властям Египта, судовладельцу и страховщикам, которые примут совместное решение.

«Речь идет о днях. Решение необходимо принять как можно скорее, но в то же время необходимо соблюдать крайнюю осторожность», – подчеркнул исполнительный директор компании.

По его словам, итоговый план спасения Ever Given будет зависеть от наличия поблизости буксиров, кранов и дноуглубительной техники. Кроме того, необходимо оценить, сможет ли к судну подойти нефтяной танкер для слива топлива.

23 марта судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. Ранее сообщалось, что потери от перекрытия канала достигли почти $10 млрд.