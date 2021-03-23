Нефтяные котировки опустились до уровня 12 февраля

Нефтяные котировки показали снижение на Лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 20:49 мск, стоимость майского фьючерса североморской нефтяной смести Brent опустилась на 6% до $60,72 за баррель.

При этом цена фьючерса нефти марки WTI составила $58,1 за баррель, отметив снижение на 5%.

До этого стоимость Brent была ниже отметки $61 за баррель 12 февраля 2021 года.

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