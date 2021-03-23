Нефтяные котировки опустились до уровня 12 февраля
Ника Пикекатлет
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Нефтяные котировки показали снижение на Лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, по данным на 20:49 мск, стоимость майского фьючерса североморской нефтяной смести Brent опустилась на 6% до $60,72 за баррель.
При этом цена фьючерса нефти марки WTI составила $58,1 за баррель, отметив снижение на 5%.
До этого стоимость Brent была ниже отметки $61 за баррель 12 февраля 2021 года.
Ранее аналитики назвали причины для возможного роста цен на бензин.
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