Набиуллина объявила о повышении ключевой ставки в красном пиджаке с брошью-ястребом

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ в красном пиджаке с брошью в виде ястреба, который отпускает свою добычу. Об этом сообщает телеканал РБК, который вел трансляцию мероприятия.

В рамках мероприятия она заявила, что ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки в России на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых.

Ястреб на рынке является одним из классических сигналов. С помощью него описывают ужесточение денежно-кредитной политики, включая повышение ключевой ставки.

При этом противоположным по смыслу символом является голубь.

Решение ЦБ об изменении ключевой ставки было сделано регулятором впервые с 2018 года. При этом в ЦБ не исключили возможность дальнейшего роста данного показателя.