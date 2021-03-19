СМИ сообщили о дефиците популярного антидепрессанта в российских аптеках

Запасы популярного антидепрессанта «Золофт» начали кончаться в аптеках по России. Об этом сообщает «Фармацевтический вестник».

Так, согласно представленным данным, пользователи сталкиваются с трудностями в поиске этого препарата в онлайн-аптеках в Москве, Нижнем Новгороде, Омске, а также Владивостоке и других городах.

Кроме того, «Аптечная сеть 36,6» подтвердила СМИ отсутствие антидепрессанта. При этом коммерческий директор компании-дистрибьютора фармацевтических препаратов «Пульс» Вадим Копылов подчеркнул, что обновление поставок «Золофта» запланировано на ближайшие дни.

«Лекарственный препарат «Золофт» (МНН сертралин) в форме таблеток в дозировке 50 мг и 100 мг №28 временно отсутствует на складе нашей компании», — уточнили в пресс-службе компании Viatris в России, которая владеет брендом «Золофт».

Однако там добавили, что компания не испытывает трудностей в производстве препарата, а следующие поставки ожидаются в марте.

Ранее центр поддержки пациентов с ревматизмом сообщил о дефиците лекарств на фоне COVID-19.