Укладку второй нитки газопровода «Северный поток - 2» в исключительной экономической зоне Дании начнут в конце марта, сообщает ТАСС со ссылкой на график компании Nord Stream 2 AG.

«Подготовительный этап (строительства) запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала», — сказано в документе.

Перед началом работ Nord Stream 2 AG должна представить скорректированный график, уточняет агентство.

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России до Германии через Балтийское море.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Германия пытается выиграть время в спорах с США по поводу проекта российского газопровода «Северный поток – 2», чтобы добиться завершения строительства.