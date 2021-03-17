Курганский губернатор призвал снизить ставку по ипотеке до 3% в небогатых регионах

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил уменьшить ставку по ипотеке до 3% в тех регионах, где у населения недостаточный уровень доходов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, необходимо добиться того, чтобы это был не льготный уровень ставки, а нормальный.

Шумков добавил, что на строительном рынке не такой высокий спрос, который позволил бы завершать льготные программы, однако потенциал для его роста есть.

Он также отметил, что в минувшем году Курганская область перевыполнила план Минстроя и ввела на 7% больше жилья, чем в 2019 году.

Губернатор выразил мнение, что Курганской области важно сохранить тенденции по росту строительства жилья, чтобы у граждан было больше возможностей для покупки жилья, а у застройщиков был приток финансирования и гарантия спроса.

Ранее сообщалось, что доля выданных ипотечных кредитов упала до минимума за четыре года.