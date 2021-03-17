В Госдуме призвали ввести дополнительные выходные дни

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил ввести дополнительные выходные дни в России. Об этом сообщает агентство «Москва».

Парламентарий выразил мнение, что возможно сделать нерабочими праздники в каждой флагманской отрасли, в частности, День работника сельского хозяйства, День космонавтики и День учителя.

«Но только надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты», — добавил Вострецов.

Ранее омбудсмен Москвы предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин в РФ.