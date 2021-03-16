Bloomberg: в РФ могут до конца года повысить ключевую ставку

До конца нынешнего года Банк России может поднять ключевую ставку на 125 базисных пунктов, до 5,5% или до 6%. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник.

По словам собеседника агентства, такое решение связано с ростом инфляции и планами правительства по увеличению бюджетных расходов.

Отмечается, что большинство опрошенных агентством аналитиков ожидают роста не больше чем на 50 базисных пунктов в текущем году.

На сегодняшний день ставка находится на уровне 4,25%.