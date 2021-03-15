Аналитики Bloomberg считают, что Банк России поднимет ключевую ставку

По сообщению Bloomberg, ЦБ РФ может поднять ключевую ставку с текущих 4,25% до 5,5% или даже 6% на фоне роста инфляции и государственных расходов.

Аналитики указывают, что это произойдет не на ближайшем заседании, но ставка обязательно будет повышена до конца 2021 года. Bloomberg также считает, что ЦБ РФ рассматривает возможность более скорого ужесточения денежно-кредитной политики.

Как отмечает издание, изначально Центробанк планировал оставить монетарную политику более свободной до 2022 года, для того, чтобы поддержать восстановление российской экономики.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о сроках повышения ключевой ставки до 5-6%.